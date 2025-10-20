حماس: استمرار خرق وقف إطلاق النار سياسة ثابتة لدى الاحتلال الإسرائيلي

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكد قاسم، في حديث له يوم الإثنين، أن “حماس التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة، وخاصة في المرحلة الأولى، من خلال تسليم جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة”، وأضاف: “نعمل بشكل يومي على استكمال تسليم جميع جثامين الأسرى الإسرائيليين”، مشيرًا إلى “وجود تحديات كبيرة في تسليم الجثامين بسبب الدمار الكبير”.

ولفت قاسم إلى أن “الاحتلال تعمّد في بداية الحرب قصف واستهداف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم”، موضحًا أن “من بين الصعوبات التي تواجه الحركة في تسليم الجثامين، عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام”، مشيرًا إلى أنه “تم إيضاح ذلك للوسطاء”.

وفيما يتعلق بالتواصل مع الوسطاء، أكّد قاسم أن “حماس وضعتهم في صورة استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمّد الاحتلال ارتكابها”.

وشدّد قاسم على أنه “يجب على جميع الأطراف التي تسعى إلى استمرار الهدوء في هذه المنطقة أن تضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته”، محذرًا في الوقت ذاته من أن “الاحتلال يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي، ويُلوّح بالتجويع مرة أخرى”، مشيرًا إلى أن “الاحتلال لم يتخلَّ عن سياسة التجويع في وجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام