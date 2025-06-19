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تقرير مصور | صاروخ “سجيل” الايراني الاستراتيجي يدخل الميدان ويفتح أبواب الجحيم أمام الصهاينة

في خطوة استثنائية من حيث النوع والوزن وكمية المتفجرات، دخل صاروخ “سجيل” الباليستي الميدان، في واحدة من أبرز رسائل الردع التي توجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العدو الصهيوني.

يُعد “سجيل” من أبرز الأسلحة الصاروخية التي طورتها طهران، إذ يبلغ مداه نحو ألفي كيلومتر، ويعمل بالوقود الصلب. وهو صاروخ باليستي بطول 18 مترًا وقطر 1.25 متر، ويزن حوالي 2.3 طن، بينما يحمل رأسًا حربيًا يزن 700 كيلوغرام، ويُعتقد أنه قادر على حمل رؤوس نووية.

أُجري أول اختبار رسمي لصاروخ “سجيل” عام 2008، ورغم وجود تكهنات بشأن تشابهه مع الصواريخ الصينية من طراز DF-11، إلا أن مواصفاته تدل، وفقًا لموقع “Missile Threat” المتخصص في تتبع أنظمة الصواريخ عالميًا، على أنه تصميم إيراني بالكامل.

ولم يُستخدم الصاروخ فعليًا قبل العدوان الأخير على إيران، فيما أفادت تقارير بوجود نسخة جديدة قيد التطوير تُعرف باسم “سجيل-3″، بمدى يصل إلى 4000 كيلومتر ووزن يُقدّر بنحو 3.8 طن.

وقد أبدى محللون عسكريون دهشتهم من مواصفات هذا الصاروخ، واعتبروه ضمن فئة الصواريخ الباليستية القارية (ICBM) ذات القدرات فائقة المدى.

ويتوقع الخبراء أن بعض نماذج البرنامج الصاروخي الإيراني قد تبلغ مدى يتجاوز 6000 كيلومتر، وهو ما يجعل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وخارجها ضمن دائرة الاستهداف المباشر.

المصدر: موقع المنار