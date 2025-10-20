هجرة الصهاينة تتصاعد إلى مستويات قياسية تنديدا بالسياسات الحكومية

كشف تقرير لمركز البحث والمعلومات في الكنيست “الإسرائيلي”الذي سيعقد اليوم في لجنة الهجرة والاستيعاب حول هجرة الصهاينة من الكيان، عن أرقام مقلقة تشير إلى تصاعد موجة النزوح، مبينا أنه بين 2020 و2024، غادر 145,900 إسرائيلي الكيان أكثر مما عاد إليه.

وفي هذا السياق صرح رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، عضو الكنيست جلعاد كريب، قائلا: “لم تعد هذه مجرد موجة نزوح من البلاد، بل هي تسونامي، العديد من “الإسرائيليين” يختارون بناء مستقبلهم خارج “إسرائيل”، ويقل عدد الذين يختارون العودة إلى البلاد. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تهدد قوة المجتمع الصهيوني ويجب النظر إليها كتهديد استراتيجي حقيقي”.

وأضاف كريب: “هذه ليست قضية حتمية، بل نتيجة سياسات الحكومة التي أضعفت المجتمع الصهيوني قبل الحرب، وإهمال الخلفية المدنية خلال العامين الماضيين، ويمكن الحد من هذه الظاهرة، إلا أن الحكومة الحالية لديها أولويات مختلفة تماما، والتي ستزيد فقط من هذا الاتجاه المقلق.

