الصحة العالمية: هدنة غزة “فرصة عاجلة”.. وخطة لإعادة تشغيل المستشفيات وإجلاء الجرحى

أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي أنّ الهدنة الهشة في قطاع غزة تمثّل “فرصة عاجلة للتحرك”، مشدّدة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً إلى القطاع المنكوب.

وفي تصريحات اليوم الاثنين، كشفت بلخي أنّ خطة المنظمة الطارئة تتركّز على إعادة تشغيل المستشفيات المتوقفة عن العمل، عبر تزويدها بالوقود والإمدادات الحيوية لضمان استئناف الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وأضافت أنّ الأولوية الثانية تتمثّل في إجلاء المصابين والمرضى الذين لا يمكن علاجهم داخل القطاع، موضحة أنّ هناك “أكثر من 15 ألف شخص ينتظرون المساعدة والإجلاء الطبي العاجل”.

المصدر: وكالات