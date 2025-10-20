زيلينسكي يبدي استعداده لحضور قمة ترامب وبوتين في حال دعوته

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، في حال توجيه دعوة رسمية له.

وقال زيلينسكي للصحفيين: “إذا دعيت إلى بودابست، سواء بصيغة لقاء ثلاثي أو لقاء منفصل مع ترامب بعد اجتماعه مع بوتين، سنتفق على المشاركة وفق الصيغة المناسبة”. وأكد أن إنهاء الحرب مع روسيا ليس سهلاً، مشيراً إلى أن ترامب يرغب في استثمار زخم السلام الذي تحقق في الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن الضمانات الأمنية تشكل أولوية في المفاوضات، نافياً أي نية لتقديم أراضٍ روسية، وقال: “بوتين يفاوض على ما لا يملكه وأوكرانيا ليست للبيع”. وأضاف أن بلاده بحاجة إلى 25 نظام دفاع جوي من طراز باتريوت، مع اقتراح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل شرائها.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس إلى أن أي لقاء لبوتين في عواصم أوروبية غير مقبول، وأن المكان المناسب للرئيس الروسي هو لاهاي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية عبر المتحدثة ماريا زاخاروفا إن أي اتفاق سلام يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع لضمان استقرار طويل الأمد.

وفي السياق نفسه، توقعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اعتماد الحزمة 19 من العقوبات على روسيا هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن القمة المرتقبة في بودابست “ليست شيئاً لطيفاً”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق عن ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي خلال أسبوعين، بعد لقائه الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، في حين حذر بوتين ترامب من أن تسليم صواريخ توماهوك لكييف قد يضر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

