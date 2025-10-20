رئيسة الدبلوماسية الأوروبية: دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن مصادرة الأصول الروسية

أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل بعد إلى توافق حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة ضمن ما يُعرف بـ”خطة قرض التعويضات”.

وقالت كالاس عقب وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ: “اقترحنا قرض التعويضات، وأحرزنا بعض التقدم، لكننا لم نصل بعد إلى الهدف. آمل أن نحقق مزيدًا من التقدم خلال القمة المزمع عقدها في 23-24 أكتوبر”.

وأشارت إلى وجود خلافات كبيرة بين دول الاتحاد بشأن الموضوع، مؤكدة أن التسوية تتطلب التوصل إلى حل وسط، وأن المفوضية الأوروبية تعمل على “تدابير تضامن” لتوزيع المخاطر المالية، لا سيما مع بلجيكا التي تحتجز منصة “يوروكلير” غالبية الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تقدر بنحو 200 مليار يورو.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرحت في 10 سبتمبر أن المفوضية لا تنوي مصادرة الأصول الروسية، لكنها ستستخدمها لإصدار قروض لأوكرانيا، محذرة من أن أي مصادرة قد تدفع روسيا للرد قانونيًا بمصادرة أصول أوروبية في مناطق أخرى.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو سترد على أي محاولة لمصادرة أصولها في أوروبا وستلاحق قضائيًا المسؤولين عن ذلك.

المصدر: روسيا اليوم