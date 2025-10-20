عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2025

العناوين
صحيفة الأخبار:
- إنذار أميركي: فاوضوا إسرائيل وإنسوا القرار 1701
- واشنطن لا تصدّق روايات الجيش وتحضّر لموجة ضغوط مالية
- العدو يعدّ لخطة تفجيرات إرهابية وربطها بنزاع محلي وطائفي
- إسرائيل في غزة: هكذا يطبق الاتفاق
صحيفة البناء:
- تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة بضوء أخضر أميركي قبل العودة لوقف النار
- الاحتلال يفرض قواعد اشتباك جديدة تضمن مواصلة الحرب على وتيرة منخفضة
- لبنان مرتبك بالطروحات التفاوضية لواشنطن رغم الدروس السلبية للمسار السوري
صحيفة النهار:
- عروض “تفاوضية” والرئاسات على خط الاستنفار… الزيارة البابوية للبنان بين لاوون وعون والراعي
صحيفة اللواء:
- برِّي يحمل ملف التفاوض والقلق الجنوبي إلى بعبدا
- عون يبلِّغ البابا استعداد لبنان لاستقباله.. وحراك مسيحي في بروكسيل وواشنطن للتنافس على أصوات المغتربين
صحيفة الجمهورية:
- المرحلة الراهنة: تمرير وقت
- البايا لعون: نريدها زيارة سلام ورجاء
صحيفة الديار:
- ضغوط سياسيّة وأمنيّة لجرّ بيروت الى التفاوض مع «تل أبيب»
- حزب الله يرفض مسار التفاوض: يُؤدي للإستسلام
- أكبر مُناورة «إسرائيليّة» على الحدود مع لبنان منذ 7 أكتوبر
الأسرار
البناء:
- قال مسؤول أمني رفيع في إحدى الدولة التي تلعب دور الوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن الرواية الإسرائيلية عن وقوع اشتباكات في رفح كلها مفبركة وإن “إسرائيل” هاجمت مواقع توقعت وجود قيادات من المقاومة فيها لفرض قواعد اشتباك تجعل اتفاق وقف النار في غزة شبيهاً بالاتفاق الموازي في لبنان، حيث تنتقل الحرب من شكل إلى شكل ومن مرحلة إلى مرحلة، لكنها لا تتوقف ومثلما نجحت في إبعاد قوات اليونيفيل بعد سنة مع التجديد المشروط لها في جنوب لبنان تبعد بانتهاكها المستمرّ لوقف النار أي دولة عن التفكير بإرسال قوات إلى غزة في إطار القوة الدولية المقررة وفق خطة وقف النار وتمنح قواتها صلاحيّة التحرك استباقاً ضد كل ما تعتبره تهديداً محتملاً طالما أن نزع سلاح المقاومة ليس على الطاولة ووضع معادلة وقف النار مقابل نزع السلاح مثل لبنان. نصح وزير خارجيّة عربيّ سابق المسؤولين في لبنان قبل التورط في كذبة المفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع كيان الاحتلال بإبلاغ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لبنان سوف ينتظر نتائج المفاوضات التي تجريها الحكومة السورية مع الاحتلال وهو يعلم أن الحكم الجديد في سورية يحظى بدعم عربي وتركي وأميركي وأوروبي أكثر من لبنان وأن ليس لدى “إسرائيل” أي ذرائع تتصل بوجود مقاومة وسلاح المقاومة والقضية حول السيادة السورية واضحة بائنة فإذا نجحت سورية باستعادة أراضيها المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحققت لسورية السيادة على أراضيها وأجوائها يصبح لدى لبنان أمل بأن يحقق المثل عبر التفاوض برعاية أميركيّة، أما إذا بقيت السقوف الإسرائيلية لوقف الاعتداءات مشروطة بتخفيض السقف السياديّ السوريّ على مقاس الطلبات الإسرائيلية سواء قبلت الحكومة السورية أو رفضت، فما جدوى التلوّث بالتفاوض؟
النهار:
- حذّر نقابي من أن المطالب العمالية ستُحاصر الحكومة تدريجاً ابتداء من الأسبوع الجاري إذ يتبين أن ثمة تمويلاً لمشاريع كثيرة تتقدّم على مصلحة المواطن وخصوصاً في القطاع الرسمي الذي يئنّ تحت وطأة الغلاء والفساد والإهدار المستمرين.
الجمهورية:
- علّق مسؤول كبير على الغياب الملحوظ لتوم برّاك عن مسرح الأحداث في المنطقة ولبنان، وقال: “لقد خدم عسكريّته، وغادر ولم يَعُد”.
اللواء:
- أبدت أوساط ديبلوماسية أوروبية إهتماماً بكلام رئيس الجمهورية عن إستعداد لبنان للتفاوض مع العدو الإسرائيلي، وحاولت معرفة المقصود: تفاوض مباشر برعاية الأمم المتحدة أم غير مباشر برعاية الولايات المتحدة الأميركية؟
- هدّد المحامي الفرنسي لهنيبعل القذافي بكشـف بعض ملابسات إحتجاز موكله طوال سنوات بلا محاكمة إذا لم تتجاوب المراجع المعنية بعقد جلسة سريعة لمحاكمته، يتم في نهايتها إصدار قرار بإطلاق سراح موكله!
المصدر: الصحف اللبنانية