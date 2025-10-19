44 شهيدا وعشرات الجرحى باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 44 فلسطينيًا وأُصيب عدد آخر، اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “44 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الأحد”.

وذكرت المصادر أن “4 مواطنين استشهدوا وأُصيب 13 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الرازي في مخيم 2 جنوبي النصيرات وسط القطاع”، وأوضحت أن “شهيدين ارتقيا وأُصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على شقة سكنية في عمارة غرب مدينة غزة”، ولفتت إلى “استشهاد 6 مواطنين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في أرض أبو سليم غرب مخيم النصيرات وسط القطاع”، وأشارت إلى “استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان وسيدة في قصف شنّته طائرة مسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين قرب مدينة أصداء شمال خان يونس”.

كما لفتت المصادر إلى “استشهاد مواطنَين، بينهما صحفي، في غارة إسرائيلية على مبنى يؤوي صحفيين في الزوايدة وسط القطاع”، وذكرت أن “مستشفى العودة استقبل 4 شهداء و8 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة بلوك 4 بمخيم البريج”، وأوضحت أن “المستشفى ذاته استقبل شهيدين و8 إصابات أخرى جراء استهداف خيمة في منطقة النادي الأهلي بالنصيرات”، وأضافت أن “شهيدًا و7 إصابات وصلوا أيضًا إلى المستشفى بعد استهداف نقطة شحن كهرباء غرب مخيم النصيرات”.

وأضافت المصادر أنه “سُجّل ارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة السوارحة غرب النصيرات”، وأفادت أن “6 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مقهى تويكس غرب مدينة دير البلح”، وأشارت إلى “استشهاد مواطنَين وإصابة عدد آخر في قصف جوي استهدف شرق بلدة جباليا شمالي غزة”، كما لفتت إلى “استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المدنيين في محيط شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم دخول الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقد ارتكب جيش الاحتلال منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت 47 خرقًا موثّقًا حتى الآن.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام