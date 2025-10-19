الإثنين   
    عربي وإقليمي

    تدهور خطير في صحة أسير فلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي

    كشف عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم خلال صفقة التبادل الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة، عن تدهور خطير في الحالة الصحية للأسير القيادي الشيخ محمد جمال النتشة، مؤكدين أنه “فاقد للذاكرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعاني من وضع صحي حرج يستدعي تدخّلًا عاجلًا”.

    وأوضح الأسرى أن “الشيخ النتشة، الذي تجاوز السبعين من عمره، يعاني من أمراض عدّة، إلى جانب فقدان في الذاكرة وضعف في الإدراك، في ظل إهمال طبي متعمد تمارسه إدارة سجون الاحتلال، التي ترفض نقله إلى المستشفى أو تقديم العلاج اللازم له”.

    وأشار الأسرى إلى أن “الوضع الصحي للشيخ يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”، مؤكدين أنه بحاجة إلى تدخّل طبي وإنساني عاجل لإنقاذ حياته، مطالبين “المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة”.

    ويُعدّ الشيخ محمد جمال النتشة من أبرز قيادات حركة المقاومة في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، وقد اعتُقل عشرات المرات منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أمضى ما مجموعه نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال، معظمها تحت الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة.

    44 شهيدا وعشرات الجرحى باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

    إعلام العدو: سلاح الجو الأردني اشترى نظام دفاع جوي بريطاني لحماية "إسرائيل"

    ضربة قيساريا: حين هُدّد أمن نتنياهو في غرفة نومه

