ملايين الأميركيين يحتجون ضد ترامب تحت شعار “لا للملوك”

شهدت الولايات المتحدة السبت مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شارك فيها ملايين المحتجين ضمن حركة “لا للملوك” التي تتهمه بانتهاج سياسات “سلطوية” تهدد الديمقراطية الأميركية.

وقال المنظّمون إن نحو سبعة ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية في نحو 2700 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء البلاد، أي أكثر بمئات المواقع مقارنة بالتحرك السابق الذي نظم في يونيو/حزيران الماضي.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مثل “لا ملك.. لا أحد فوق القانون” و“ديمقراطية لا دكتاتورية”، معبّرين عن خشيتهم من أن تكون الديمقراطية الأميركية “في خطر” بعد أقل من تسعة أشهر على بدء ولاية ترامب الثانية.

وفي نيويورك، أعلنت الشرطة المحلية أن نحو 100 ألف شخص شاركوا في التظاهرات التي عمّت أرجاء المدينة، مؤكدة أنها جرت بشكل سلمي من دون تسجيل أعمال شغب أو تنفيذ أي اعتقالات.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن كبرى أخرى، بينها واشنطن، بوسطن، أتلانتا، شيكاغو، ولوس أنجلوس، كما شهدت بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا نزول الآلاف إلى الشوارع، فيما خرجت مسيرات في بلدات أصغر مثل بيثيسدا في منطقة واشنطن وساراسوتا في ولاية فلوريدا.

وفي ساوث كارولينا، ذكرت شبكة سي إن إن أن الشرطة احتجزت امرأة بعد أن وجهت سلاحًا نحو المتظاهرين أثناء قيادتها سيارتها.

واتهم المحتجون إدارة ترامب بـ”نشر عملاء ملثمين في شوارع البلاد لترهيب المجتمعات واعتقال الأشخاص من دون أوامر قضائية”، كما حمّلوها مسؤولية “تعريض الانتخابات للخطر وتقويض إجراءات حماية الصحة والبيئة”، إلى جانب “السماح للمليارديرات بالتربح بينما تعاني العديد من الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة”.

وقال متظاهرون إن ترامب “يتصرف وكأنه يملك سلطات مطلقة”، مؤكدين أن “أميركا لا تعرف الملوك”، في حين نفى الرئيس هذه الاتهامات، قائلاً في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الجمعة: “يقولون إنهم يشيرون إليّ بالملك… أنا لست ملكًا”.

ووفقًا لاتحاد جامعة هارفارد لإحصاء الحشود، فإن وتيرة الاحتجاجات ازدادت بشكل ملحوظ خلال الولاية الثانية لترامب التي بدأت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بفترته الرئاسية الأولى.

وفي منتصف يونيو/حزيران، كانت حركة “لا للملوك” قد نظّمت مظاهرات شارك فيها عدة ملايين من الأشخاص، لتصبح واحدة من أكبر التحركات الجماهيرية في تاريخ الولايات المتحدة.

