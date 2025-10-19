فلسطين | جيش الاحتلال يعلن تسلّم الصليب الأحمر لـ”رفات رهينتين” في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت الأحد، أنّ الصليب الأحمر “تسلّم رفات رهينتين في غزة”.

وكان جيش الاحتلال قد قال في بيان سابق، إنّ “الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة لقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيتسلم عدة نعوش لرهائن متوفين”.

يأتي هذا بعد إعلان حركة حماس أنها ستسلم اليوم جثتين إضافيتين من جثث الأسرى الإسرائيليين، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان الحركة أنه “ضمن إطار صفقة طوفان الأقصى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة”.

يأتي هذا فيما أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن معبر رفح في غزة سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السفارة الفلسطينية في مصر إعادة فتحه يوم الاثنين.

المصدر: وكالات