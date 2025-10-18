السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:25
    لبنان

    ذبيان: ما سبب تلكؤ الجهات الرسمية في الدفاع عن السيادة اللبنانية؟

      أشار رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان الى أن “الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان تأتي في سياق الضغوط التي تمارس من أجل دفع لبنان الى مفاوضات مباشرة مع كيان الاحتلال من جهة، ودليل واضح على سعي اسرائيل من أجل منع اعادة الاعمار وإحباط عودة الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم من جهة ثانية، ما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

      واستغرب أنه “بعد تسجيل ما يقارب الـ 5 آلاف اعتداء اسرائيلي على لبنان منذ اعلان وقف إطلاق النار لم تقم الجهات الرسمية اللبنانية بأبسط الخطوات المطلوبة منها، لا سيما على صعيد تقديم شكوى ضد هذا العدوان الاسرائيلي المستمر، والمفارقة أن هناك شبه شكوى يتم العمل على تقديمها من قبل وزارة الخارجية الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما يدفعنا للسؤال عن سبب هذا التلكؤ والاستهتار في الدفاع عن السيادة اللبنانية”.

