    لبنان

    ستريدا جعجع: جزيل الشكر والتقدير لوزير الصحة الذي أثبت أنّ همّه الأوّل والأخير حماية المواطن

      أعلنت النائبة ستريدا جعجع، في بيان، بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، انها تتوجه “بجزيل الشكر والتقدير له، على المناقبية العالية والمسؤولية الوطنية التي أظهرها في متابعته الدقيقة لملفّ شركة تنورين، هذا الملفّ الصحّي الذي يهمّ جميع اللبنانيين، لأنّه يتعلّق مباشرةً بصحّة الناس وسلامتهم”.

      اضافت “لقد أثبت الوزير ناصر الدين في هذا الإطار أنّ همّه الأوّل والأخير هو حماية المواطن اللبناني وتأمين أعلى معايير السلامة العامّة، من دون أي اعتبارات جانبيّة أو حسابات ضيّقة، فتعامل مع القضية بمهنية وموضوعية وعدالة وشفافيّة واحترامٍ تامّ لحقّ الناس في معرفة الحقيقة الكاملة. وهنا لا يمكننا سوى أن نشيد بهذا النهج المسؤول”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

