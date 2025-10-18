الشيخ الخطيب: من يواجهون منطق المقاومة عندهم ثقافة مستوردة

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال حفل تأبيني أن الذين يواجهون المقاومة في لبنان ومنطق المقاومة يقولون أننا لسنا قادرين على مواجهة العدو الإسرائيلي والغرب، لأن الغرب يمتلك التكنولوجيا والطائرات والصواريخ والاقتصاد ، هؤلاء عندهم ثقافة مستوردة، ليست هي ثقافة شعوبنا وتاريخنا وديننا ، لافتا الى ان هناك منطقين، منطق مع المقاومة، ومنطق ضد المقاومة ويتهمها بأنها هي سبب المشاكل في هذه المنطقة ويبرر للعدو الإسرائيلي عدوانه وهمجيته وقتله ومجازره، و هذا ناتج عن هذه الثقافة، فهذه من آثار هذه الحرب الثقافية التي بيننا وبين الغرب”.

وقال: “نحن نرى بأننا لم نهزم، يرون عدد القتلى وكثرة الشهداء هزيمة، ويرون في تدمير البيوت هزيمة، نحن نرى بأن التضحية والشهادة والمواجهة وبأن الانتصار ليس بناء على عدد الشهداء، هذه الثقافة هي التي أبقتنا على مدى هذا التاريخ رغم الظلم ورغم العدوان الذي تعرضنا له ومحاولات الإبادة في تاريخنا.

واعتبر ان “الهجمة اليوم علينا من هذا الباب هي فهم خاطئ، ثقافة ليست ثقافتنا هي ثقافة تؤدي إلى التسليم بالهزيمة، يعني أن نقبل منطق ترامب الذي يقول من بداية هذه الحرب وإلى الآن لليمنيين استسلموا للفلسطينيين استسلموا، لللبنانيين استسلموا للإيرانيين استسلموا، ليس لكم خيار الا الاستسلام أو سيأتيكم الجحيم، فهذا الجحيم سيرتد عليه وعلى الذين يقف إلى جانبهم ويشجعهم ويسلحهم ويغطيهم”.