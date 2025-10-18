تحويل مسار طائرة صينية إلى شنغهاي بعد اشتعال بطارية في مقصورة الركاب

أعلنت شركة “إير تشاينا”، السبت، عن تحويل مسار إحدى طائراتها إلى مدينة شنغهاي، بعد اندلاع حريق سببه اشتعال بطارية ليثيوم داخل حقيبة أمتعة في الخزانة العلوية بمقصورة الركاب.

وقالت الشركة في بيان نشرته على منصة “ويبو” الصينية إن “بطارية ليثيوم اشتعلت تلقائيًا داخل حقيبة أمتعة موضوعة في الخزانة العلوية على متن الرحلة رقم CA139، المتجهة من هانغتشو إلى مطار إنشون قرب سيول في كوريا الجنوبية”.

وأضاف البيان أن الطاقم تعامل على الفور مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وأوضحت الشركة أن الطائرة هبطت اضطراريًا في مطار بودونغ الدولي بشنغهاي “حرصًا على سلامة الرحلة”.

وأظهرت صور نشرها موقع “جيمو نيوز” المحلي تصاعد ألسنة لهب ودخان أسود من الخزانة العلوية في المقصورة، فيما شوهد أحد الركاب وهو يحاول إخماد النيران بمساعدة الطاقم.

وبحسب موقع “فلايت رادار 24” المتخصص بتتبع الرحلات الجوية، أقلعت الطائرة من هانغتشو عند الساعة 9:47 صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل أن تنعطف فوق البحر على مسافة متوسطة من الساحل الشرقي للصين وجزيرة كيوشو اليابانية، وتهبط في شنغهاي بعد الساعة 11:00 صباحًا بقليل.

ولم تكشف الشركة عن نوع الطائرة أو عدد الركاب الذين كانوا على متنها.

المصدر: أ.ف.ب.