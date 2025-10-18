إصابة شخصين في هجوم مسلح على مكتب مرشح للانتخابات البرلمانية جنوب بغداد

أُصيب شخصان من عناصر الحماية بجروح فجر السبت، إثر هجوم نفّذه مسلحون مجهولون على مكتب أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية جنوب العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس”، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار عند الساعة 12:15 من فجر اليوم (السبت) باتجاه مكتب المرشح مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية، الواقعة على بُعد نحو 25 كيلومتراً جنوبي العاصمة، ضمن محافظة بغداد”، موضحاً أن “الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الحماية بجروح، فيما لاذ المهاجمون بالفرار”.

وفي تعليق على الحادث، كتب العزاوي، وهو عضو مجلس محافظة بغداد، على صفحته في “فيسبوك”: “ندين ونشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا”، مؤكداً أن “هذه الأفعال الدخيلة لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا، فإيماننا راسخ بأن القانون فوق الجميع، وسيُعاقب المعتدون بجريرة أفعالهم عاجلاً أم آجلاً”.

وينتمي مثنى العزاوي إلى “تحالف عزم”، وهو ائتلاف سياسي يترأسه مثنى السامرائي.

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط على مقتل المرشح صفاء المشهداني، وهو أيضاً عضو مجلس محافظة بغداد، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في قضاء الطارمية، شمال العاصمة، ما أدى كذلك إلى إصابة ثلاثة من أفراد حمايته بجروح خطيرة.

ويُعد مقتل المشهداني أول عملية اغتيال تُسجَّل في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن “تحالف السيادة”، أحد أبرز التحالفات العراقية، الذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

ومن المقرر أن تكون الانتخابات المقبلة سادس استحقاق تشريعي تشهده البلاد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

المصدر: أ.ف.ب.