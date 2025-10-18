وزيرة التربية تطلق برنامج اعداد المديرين: الرهان على القدرة القيادية لتحويل التحديات إلى فرص

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، برنامج إعداد المديرين في اجتماع عبر تطبيق “تيمز”، شارك فيه نحو 670 مدير مدرسة وثانوية رسمية من الذين تم تكليفهم بإدارة المدارس ونجحوا في المقابلات التي أجرتها اللجنة المولجة بذلك.

ويتم تنفيذ برنامج الإعداد من خلال كلية التربية في الجامعة اللبنانية ، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ، وتم تأمين التمويل بالشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف عبر الصندوق الإئتماني للتعليم TREF .

إفتتحت الوزيرة اللقاء بكلمة قالت فيها: “أرحّب بكم جميعًا في هذا اللقاء الوطني الكبير، الذي يجمع 670 مديرة ومديرًا من مدارس لبنان الرسمية، لننطلق معًا في برنامج تطوير القيادة الإدارية، وهو مبادرة طال انتظارها منذ عام 2015، تاريخ آخر إعدادٍ للمديرين في لبنان. هذا البرنامج هو من صلب مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي، ويهدف إلى تمكين من تولّوا مسؤولية الإدارة من امتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لقيادة مدارسهم بفعالية، بوصفهم قادة تربويين قبل أن يكونوا إداريين. نحن اليوم في مرحلة حساسة ومفصلية في مسار المدرسة الرسمية. الرهان لم يعد فقط على الصمود في وجه الأزمة، بل على القدرة القيادية لتحويل التحديات إلى فرص. وهنا تقع المسؤولية الكبرى على من يقود المدرسة، لأن الدراسات أثبتت أن العنصر الحاسم في نجاح المدرسة هو إدارتها: من يقودها، وكيف يقودها. أنتم الحجر الأساس في هذه المسيرة، وأنتم القادة القادرون على إعادة المدرسة الرسمية إلى عزّها، لتبقى مساحةً للتعليم، لبناء القيم والمواطنة، ولزرع الأمل في نفوس طلابنا ومجتمعاتنا”.

أضافت: “هذا التدريب ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسارٍ مستمرٍّ من التعلّم والتطوير. الدفعة الأولى تشمل 670 مديرًا من أصل نحو 1200، وسيتبعها قريبًا نحو 250 آخرين في الدفعة الثانية. وقد صُمّم البرنامج ليواكبكم باستمرار عبر شراكة وثيقة بين الوزارة، وكلية التربية، والمدرّبين، ليكون لديكم دائمًا ما يلزم من أدوات ومعرفة لممارسة أدواركم القيادية بأفضل وجه. أتوجّه بالشكر إلى شركائنا في برنامج TREF، ومنظمة اليونيسف، والاتحاد الأوروبي، ومملكة النروج، الذين استجابوا سريعًا لطلبنا، وأمّنوا التمويل الكامل لهذا البرنامج. لقد أثبتوا بذلك أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ من الإنسان، من بناء القدرات القيادية، لا من البنية التحتية وحدها، لأن القائد هو من يصنع التغيير من داخل المدرسة. كما أوجّه تحية تقدير إلى كلية التربية في الجامعة اللبنانية، التي تتولى مسؤولية إعداد المديرين، وإلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، شريكنا في متابعة هذه التجربة وتطويرها لتصبح نهجًا مستمرًا في بناء القدرات التربوية في لبنان. سيتحدث بعد قليل عميد كلية التربية الدكتور خليل جمال، والدكتورة سوزان عبد الرضى منسقة البرنامج، ليضعاكم في تفاصيله ومكوّناته ومواعيد جلساته. وسيمتد هذا البرنامج على مدى ستة أشهر، ويتضمن تسعة مكوّنات تجمع بين التعلم الحضوري، والتدريب عن بُعد، والتعلم الذاتي، لتناسب ظروفكم ومواقيت عملكم، من دون المساس بأيام التدريس التي نحرص على الحفاظ عليها كاملة”.

وتابعت: “إن هذا البرنامج يشكل فرصة ذهبية لتجديد معرفتنا بالأطر القانونية والإدارية، ولإعادة وصل الممارسة اليومية بالأسس العلمية والنظرية التي ترفع من جودة أدائنا. فهو ليس تدريبًا روتينيًا، بل نقلة نوعية نحو القيادة التربوية الواعية، التي تُبادر وتُجدّد وتُلهِم، لا التي تكتفي بإدارة الأزمة. وأودّ أن أذكّركم أن إنهاء هذا البرنامج بنجاح هو شرط أساسي لتثبيتكم كمديرين، وهو في الوقت نفسه فرصة لإطلاق عجلة الإصلاح داخل الوزارة، ليُعاد التعيين في كل المواقع على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

وختمت كرامي: “إنها مرحلة جديدة نريدها عنوانًا للقيادة الشجاعة، وللشراكة والمسؤولية في تطوير مدارسنا الرسمية. نعوّل عليكم أن تكونوا القوة التي تحافظ على المدرسة الرسمية كمكانٍ للتعلّم، وللانتماء، وللأمل. أكرر شكري لكل الشركاء والداعمين، ولفريق الوزارة والمستشارين، وعلى رأسهم الدكتورة جوريا هاشم التي كان لجهودها الفضل في تأمين التمويل وإطلاق البرنامج بهذا الزخم. وأتمنى لكم تجربة غنية وملهمة، تُسهم في تعزيز أدواركم كقادة تربويين، وتترجم في مبادراتٍ ومشاريع تجعل مدارسكم مراكز إشعاع وتفوّق، كما كانت دائمًا. شكرًا لكم، وعاشت المدرسة الرسمية منارةً للأمل والعلم والانتماء”.

ثم توالى على الكلام كل من عميد كلية التربية الدكتور خليل الجمال والدكتورة سوزان عبد الرضى .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام