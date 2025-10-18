السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    تدابير سير يومَي السّبت والأحد بسبب أعمال التزفيت من طريق المطار إلى جسر عماد مغنية

      ‏اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة انه “‏ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطّريق الممتدّ من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية (مستديرة الصّيّاد)، وذلك يَومَي السّبت والأحد في 18 و19 -10-2025 اعتبارًا من السّاعة 6.00 صباحًا ولحين الانتهاء”.

      ‏واضافت في بيان لها :”سيتمّ، خلال الأوقات المذكورة أعلاه، تضييق الطّريق تدريجيًّا وتحويل السّير إلى مسرب واحد في مكان تنفيذ الأشغال، أو تحويل السّير كلّيًّا في بعض الأوقات وعند اللّزوم إلى الطّرقات الداخليّة المجاورة”.

      ‏يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

      المصدر: قوى الأمن الداخلي