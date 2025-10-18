السبت   
    فلسطين المحتلة

    مجزرة جديدة في غزة: استشهاد 11 فرداً من عائلة أبو شعبان بينهم 7 أطفال وسيدتان

      ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الجمعة، مجزرةً جديدة بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعدما استهدفت عصر اليوم مركبة مدنية كانت تقلّ أفراد العائلة.

      وأفادت المصادر الميدانية بأنّ المركبة كانت تقل 11 فلسطينياً، من بينهم 7 أطفال وسيدتان، جميعهم من عائلة واحدة.

      وأكّدت المصادر أنّ هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين العائدين إلى منازلهم في مناطق مدينة غزة.

      وفي السياق ذاته، أفادت وسائل اعلام فلسطينية عن إصابة امرأة بنيران مسيّرة إسرائيلية في بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوب القطاع، مؤكّداً أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

      وحتى الأربعاء الماضي، أكّد مركز غزّة لحقوق الإنسان، أنّ “جيش” الاحتلال ارتكب 36 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، في حصيلة غير نهائية تتزايد يوماً بعد يوم.

      المصدر: وكالات

