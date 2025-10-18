أمريكا | ترامب يوجه رسالة إلى زيلينسكي وبوتين: حان الوقت لوقف إراقة الدماء وإبرام صفقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وجه دعوة عاجلة إلى الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين لوقف العمليات العسكرية وإبرام اتفاقية لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

جاء ذلك خلال منشور على منصة “تروث سوشيال” أعقب لقاءه بالرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، وصف فيه ترامب اللقاء بأنه “مثير للاهتمام وودي”، مشيراً إلى أنه نقل نفس الرسالة إلى الرئيس الروسي.

وشدد ترامب على أن “حان الوقت لوقف القتل وإبرام صفقة”، معتبراً أن “ما يكفي من الدماء قد أريقت لتحديد الخطوط الجغرافية عبر الحرب والقتال”.

واقترح ترامب أن “يتوقف الطرفان عند مواقعهما الحالية، ويدعي كل منهما النصر، ويترك للحكم للتاريخ”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشوره: “لا مزيد من إطلاق النار، ولا مزيد من الموت، ولا مزيد من الأموال الطائلة غير المستدامة التي تُنفق”، معتبراً أن “هذه الحرب لم تكن لتبدأ لو كنت أنا الرئيس”.

وختم ترامب مناشدته بالقول: “آلاف الأشخاص يُذبحون كل أسبوع – لا مزيد من هذا، عودوا إلى منازلكم وعائلاتكم بسلام”.

المصدر: وكالات