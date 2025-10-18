القسام تسلّم الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي جديدة في غزة

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنّ “إسرائيل تسلّمت من الصليب الأحمر جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة”، وذلك بعد إعلان “جيش” الاحتلال أنّ الصليب الأحمر الدولي تسلّم الجثة، وهي في طريقها إلى قوة تابعة للجيش داخل القطاع.

ويأتي ذلك بعد إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلّمت جثة أحد أسرى الاحتلال الذين تم استخراجهم الجمعة في قطاع غزة، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت غزة، في إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أنّ الحركة “مستمرة في التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة”.

وشدد قاسم على أنّ حماس “تواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل”، داعياً جميع الأطراف إلى “الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف خروقاته المستمرة”، والتي تمثلت بـ “القتل اليومي، وعد إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع”.

وكانت كتائب القسام قد سلّمت مساء الأربعاء جثتين إضافيتين من أسرى الاحتلال إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، في إطار الصفقة ذاتها، التي تأتي ضمن المساعي المستمرة لتثبيت اتفاق وقف الحرب واستكمال ملف تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.