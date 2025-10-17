فنزويلا ترفض وتدين التصعيد الصهيوني وتؤكد دعمها للبنان

أصدرت الجمهوريّة البوليفاريّة الفنزويليّة بيانًا رسميًا شجبت فيه بأشدّ العبارات، وأدانت بأقصى درجات الحزم، القصف الذي شنّه الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية على الجمهوريّة اللبنانيّة وشعبها الكريم.

وأكد البيان أنّ هذه الاعتداءات تشكّل عدوانًا سافرًا وغير مشروع، لا مبرّر له، وينقض كافة قواعد التعايش السلمي، وينتهك ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ويجتث المبادئ الأساسيّة لسيادة الدول. واعتبرت فنزويلا أنّ هذه الممارسات أصبحت نهجًا معتادًا للكيان الصهيوني الذي يمعن في تصرفاته العدوانية وسط فقدانٍ متزايدٍ للمصداقية.

وأشار البيان إلى أنّ هذا العدوان يأتي في سياق الاستراتيجية الحربية المتوحّشة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحيّن بأيّ ذريعة كانت لتقويض مساعي المجتمع الدولي الهادفة إلى إرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، ولإضعاف جهود فخامة الرئيس جوزيف عون وحكومته في ترسيخ أسس السيادة والاستقرار في الجمهوريّة اللبنانيّة، والحفاظ على كرامة الشعب اللبناني الأبي.

وشدّد البيان على أنّ تاريخ الأمم يُكتب بحروفٍ من نور في اللحظات الفاصلة، مؤكّدًا مجددًا وقوف فنزويلا التضامني اللامشروط إلى جانب الشعب اللبناني الصامد، ومؤسّساته الوطنيّة وحكومته.

واختتمت الجمهورية البوليفارية الفنزويلية بيانها بالتأكيد على مواصلة التزامها دعم قيم السلام والدفاع عن السيادة وحرمة القانون الدولي، انطلاقًا من ركائز الدبلوماسية البوليفارية الساعية إلى إقرار السلام بوصفه النموذج الأمثل للتعايش الإنساني.

المصدر: بيان