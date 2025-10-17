السبت   
   18 10 2025   
   25 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:14
    لبنان

    نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية شجبت التهجم على الطاقم الطبي والتمريضي لمستشفى سير الضنية


      أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان استنكارها الشديد للاعتداء الهمجي الذي تعرض له طاقم مستشفى سير الضنية الحكومي، وبخاصة الدكتورة سارة جيدة والممرضة سندس درغام، واعتبرت في بيان أن “هذا الاعتداء غير المقبول يشكل انتهاكًا صارخًا لكرامة الكادر الطبي والتمريضي، ويهدد بتقويض الثقة بين المرضى والطاقم الطبي”.

      وقالت: “إننا في الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، إذ نعبّر عن تضامننا الكامل مع الضحايا، نطالب وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي ومعاقبته وفقًا للقانون. كما ونطالب بتحسين ظروف العمل وضمان حماية الكادر الطبي والتمريضي من الاعتداءات والتهديدات”.

      وأكدت “أهمية دور الكادر الطبي والتمريضي في خدمة المرضى والمجتمع، ونحن ملتزمون بدعمهم والدفاع عن حقوقهم. مؤكدة أننا “لن نسمح بتهديد استقرار القطاع الصحي وتقويض جهود الكوادر الطبية والتمريضية في إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام