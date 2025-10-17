لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية: مواجهة الأهداف الصهيونية تتطلب اعتماد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد

أدان بيان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، داعياً إلى “الوحدة الوطنية في مواجهة هذا العدوان المتمادي لإحباط أهدافه، التي تستهدف منع إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان”.

كما لفت البيان إلى أن العدو “منع أبناء الجنوب من العودة إلى الى بلداتهم وقراهم واستئناف حياتهم الطبيعية، وعمل على إقامة منطقة عازلة تحت الإحتلال في جنوب الليطاني، عبر محاولة تدمير البنى التحتية، وربط أي وقف للعدوان، أو انسحاب قوات الإحتلال من بعض النقاط التي يحتلها في الجنوب، بتجريد المقاومة من سلاحها، ليسهل عليه فرض شروطه المتمثلة بإجبار لبنان بالتوقيع على اتفاق إذعان وتطبيع”.

هذا وأكد لقاء الأحزاب أن “مواجهة هذه الأهداف الصهيونية الخطيرة تتطلب اعتماد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد: عسكرية، سياسية، دبلوماسية وشعبية، تحافظ على قوة المقاومة الردعية وتكاملها مع الجيش، على قاعدة تعزيز قدراتهما العسكرية، والالتفاف شعبيا ووطنيا حولهما، ودعم صمود الجنوبيين في أرضهم، وعودتهم إلى بلداتهم وقراهم وإعادة إعمارها، ورفض الخضوع لسياسة التهجير الإسرائيلية، وتفعيل الدبلوماسية اللبنانية عبر خطة تحرك واسعة لحشد الدعم العربي والدولي”.

المصدر: موقع المنار