    عربي وإقليمي

    الأونروا تطالب بتدفق غير محدود للمساعدات إلى غزة

      دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الجمعة إلى تدفق غير محدود للمساعدات إلى  غزة، في وقت يستمر فيه كيان الاحتلال في عرقلة وصول مواد الإغاثة والمعدات الثقيلة إلى القطاع.

      وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن تدفق المساعدات لغزة يجب ألا يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

      وكان جوناثان فولر مدير الاتصالات في الأونروا أكد أمس الخميس، أن الوضع الإنساني في غزة ما يزال كارثيا، وشدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع.

