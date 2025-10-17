ترامب يؤكد عدم استنفاد مخزون صواريخ “توماهوك” ويفصح عن ما دار مع بوتين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينبغي لبلاده استنفاد مخزون صواريخ “توماهوك” المجنحة التي تطلب أوكرانيا تزويدها بها، مؤكداً أن هذه الصواريخ ضرورية للولايات المتحدة أيضًا رغم توفر كميات كبيرة منها.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن مسألة صواريخ “توماهوك” نوقشت خلال الاتصال، موضحًا أنه حاول طرح الموضوع بأسلوب فكاهي لإثارة النقاش مع بوتين، لكنه استبعد أن يوافق الرئيس الروسي على أي تسليم للصواريخ إلى أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن صواريخ “توماهوك” أسلحة مدمرة ودقيقة للغاية، مضيفًا أنه لن يسمح للنزاع بين روسيا وأوكرانيا بالتحول إلى صراع عالمي، معتبراً أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة لو لم يتم ضبطه.

كما كشف ترامب أن لقاء قمة جديدًا مع بوتين قد يعقد في بودابست خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدًا أن الوقت الحالي ربما ليس مناسبًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي سياق متصل، صرح ترامب بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يطلب خلال اللقاء تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك”، فيما سبق أن أكد بوتين أن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة أمريكية مباشرة سيكون مرحلة تصعيد جديدة نوعيًا.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب بعد المحادثة الهاتفية مع بوتين تخفض احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بشكل عملي.

المصدر: روسيا اليوم