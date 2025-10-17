الجمعة   
    زيلينسكي يبحث تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني مع شركات أمريكية

      أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه التقى ممثلين عن شركتي Raytheon وLockheed Martin لمناقشة تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي ومقاتلات “إف-16”.

      وأوضح زيلينسكي عبر تلغرام أن الاجتماع مع Raytheon تناول التعاون لتقوية الدفاع الجوي الأوكراني، فيما ركز لقاء Lockheed Martin على احتياجات أوكرانيا من مقاتلات “إف-16” والصواريخ.

      في وقت سابق، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لا يجب أن تستنفد مخزون صواريخ “توماهوك” المطلوب تزويد أوكرانيا بها، مؤكداً أن بلاده بحاجة لهذه الصواريخ أيضًا رغم وجود كميات كبيرة منها.

      المصدر: روسيا اليوم

