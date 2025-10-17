مصر: تمت دعوة روسيا لحضور “قمة شرم الشيخ”

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر قامت بدعوة روسيا لحضور “قمة شرم الشيخ”، إلا أن ضيق المواعيد النهائية للتحضير أدى إلى وصول الدعوة بعد فوات الأوان.

وأضاف الوزير في تصريحات له خلال زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي، أن مصر دعت أيضًا الصين، معربًا عن “تقدير القاهرة لدعم الدولتين للحقوق الفلسطينية”، مشيرًا إلى “اتصاله المستمر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي”.

وأوضح الوزير أن “القمة نُظمت بسرعة كبيرة خلال 48 ساعة فقط، وذلك وفق جدول زمني ضيق للغاية”، مؤكدًا أن “المهمة الأساسية الآن هي تنفيذ المرحلة الأولى من خطة غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، لضمان التزام كلا الطرفين – إسرائيل وحماس – بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ”.

وشهدت القمة، التي شارك فيها ترامب وقادة مصر وقطر وتركيا، التوقيع على وثيقة شاملة لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس والعدو الاسرائيلي. وتضم المرحلة الأولى من الخطة تبادل الأسرى والقتلى، وانسحاب قوات العدو الإسرائيلي إلى الخط الأصفر المحدد، وإدخال المساعدات إلى القطاع بأكثر من 600 شاحنة يوميًا.

المصدر: روسيا اليوم