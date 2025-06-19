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اليوم الـ7 للعدوان .. صواريخ و مسيّرات ايرانية تصل كيان الاحتلال مخترقة دفاعات جوية أميركية

دخل العدوان الاسرائيلي على الجمهورية الاسلامية في ايران يومه السابع، على وقع هجمات جديدة شنّها القوات الجو فضائية ايرانية، بصواريخ ثقيلة ومسيّرات، اخترقت الدفاعات الجوّية الاسرائيلية والأميركية، ووصلت الى أهدافها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رغم اعلان جيش الاحتلال سيطرته على المجال الايراني، انطلقت بعيد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دفعة من الصواريخ الثقيلة البعيدة المدى من الأراضي الايرانية باتجاه عمق الكيان المحتل.



ورغم التعتيم الاعلامي الذي تفرضه الرقابة الاسرائيلية، أظهرت المشاهد التي التقطت فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة، تمكّن الصواريخ الايرانية من اختراق الدفاعات الجوّية، وسقوطها داخل كيان الاحتلال.

وفي السباق، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، أنّ الدفاعات الجوّية الاميركية، تصدّت من داخل ” اسرائيل” ومن الزواق الحربية البحرية للدفعة الاخيرة من الصواريخ الايرانية، مع ورود معلومات عن نقص في مخزون الصواريخ الدفاعية الاسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر، إن منظومات دفاع جوي أميركية اعترضت الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على حد زعمها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ، إن شظايا اعتراضات صاروخية سقطت في مدينة الرملة، وأدت إلى اندلاع حرائق. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” التي نقلت ذلك عن خدمة الطوارئ.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنّه رصد اطلاق دفعة من الصواريخ الايرانية، وانّ الدفاعات الجوّية تتعامل مع هذه الصواريخ.

وأفادت وكالة فارس للأنباء عن انطلاق دفعة من الصواريخ الثقيلة نحو الأراضي المحتلة، و أعلن التلفزيون الإيراني بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق 3 عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

وبالتزامن دوّت صافرات الانذار في أنحاء الكيان الاسرئيلي، للتحذير من تسلل طائرات من دون طيّار، حيث انطلقت المرحلة السادسة من هجوم الطائرات المسيّرة الانتحارية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمزوّدة برؤوس حربية مضادة للتحصينات، باتجاه العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في هذه المرحلة من الهجوم، تم إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة من مختلف الأنواع، والمجهّزة برؤوس حربية مخصصة لاختراق التحصينات، نحو الأراضي المحتلة، حيث وجّهت ضربات شديدة للأهداف المحددة.

وأمس الاربعاء ، أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، عن بدء الموجة الثانية عشر من عملية الوعد الصادق 3 باطلاق صواريخ “سجيل” الثقيلة وطويلة المدى وذات مرحلتين.

وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامّة للجيش الايراني، إلى سكان الاراضي المحتلة! القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بدعم من الشعب الايراني البطل، حطمت نظام الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال العمليات العديدة السابقة والان فتحت سماء الاراضي المحتلة احضانها للصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية!.

وأوضح البيان، أنّ الهجمات الصاروخية ستكون محورية التاثير ومتواصلة، مثلما تم يوم امس استهداف مقرات الموساد و(آمان) وقواعد الطائرات المقاتلة للجيش الصهيوني في انحاء الاراضي المحتلة.

وتابع البيان أن قائد حرس الثورة الإسلامية كان قد حذر من ان ابواب الجحيم ستفتح عليكم، وصواريخ القوة الجو فضائية هي كالرعد لن تدعكم بالبقاء لحظة خارج الملاجئ.

واكد البيان مخاطبا المستوطنين الصهاينة: كونوا واثقين بان اصوات صفارات الانذار سوف لن تنقطع لحظة واحدة، فإما ان تختاروا الموت البطيء في الحياة الجهنمية في الملاجئ وإما ان تنقذوا حياتكم من وابل الصواريخ التي تنزل عليكم كالمطر على مدار 24 ساعة وان تفروا من الاراضي المغتصبة من قبل اجدادكم، عسى ان تبقوا احياء.

المصدر: وكالات