    عربي وإقليمي

    إصابتان واعتقالات في مداهمات للعدو الإسرائيلي بالضفة المحتلة

    أُصيب فلسطينيان برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها، فجر اليوم الجمعة، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات واعتقالات.

    وأفادت مصادر فلسطينية بـ”إصابة فتى برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وإصابة شاب آخر برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب غربي جنين”. وتابعت: “اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وبلدة سعير الواقعة أيضًا شمال المدينة، ونفّذت عمليات تفتيش ودهم لعدد من المنازل”.

    وأشارت المصادر إلى “اقتحام قوات الاحتلال عزبة الطياح جنوبي مدينة طولكرم، واعتقال شاب هناك، بالتزامن مع اقتحام آخر لمدينة نابلس من حاجز المربعة”، وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير غسانة غرب رام الله، ودهمت منزل الأسير المحرر والمبعد يوسف داوود”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

