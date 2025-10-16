الجمعة   
    عربي وإقليمي

    حماس: حكومة نتنياهو تتلاعب بالملف الإنساني وتتحمل مسؤولية تأخير تسليم جثامين الأسرى

      أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعبّر عن نهج حكومته الفاشية في معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.

      وأوضحت الحركة أن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، مشيرةً إلى أن بعض الجثامين دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال خلال عدوانه، فيما لا تزال أخرى تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها.

      وأضافت أن جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو نفسه الذي تسبب في دفنهم تحت الركام، مؤكدة أن الجثامين التي تمكّنت المقاومة من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، في حين يتطلّب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال إدخالها إلى غزة.

      وحملت الحركة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الجثامين، بسبب عرقلتها ومنعها توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

      وجدّدت حركة حماس تأكيدها على التزامها بالاتفاق وحرصها على تنفيذه بالكامل، بما في ذلك تسليم كل الجثامين المتبقية، مشيرة إلى أن نتنياهو يواصل المماطلة وعدم الالتزام بتعهداته، ويعيق جهود المقاومة ومساعيها الإنسانية في الوصول إلى باقي الجثامين.

      المصدر: موقع حركة حماس

