    تقارير مصورة

    الاحتلال يرفض كشف هويات الشهداء عند تسليم جثامينهم

    يرفض الاحتلال عن كشف هويات الشهداء الذين يسلم جثامينهم.

    تقرير: عماد عيد 

    المصدر: موقع المنار

