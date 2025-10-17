توتر مستمر يخيم على العلاقات الأمريكية الفنزويلية

تقدمت فنزويلا الجمعة ،بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي تدين فيه الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها، مطالبة باعتبار هذه العمليات “غير قانونية” وإصدار بيان يدعم سيادتها.

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه “رغم التاريخ المثبت لوكالة المخابرات المركزية في التورط بانقلابات عالمياً، فإن هذه أول مرة تعترف فيها حكومة أمريكية صراحة بتفويض الوكالة بتنفيذ عمليات قتل وتدمير”.

كما وجه مادورو اتهام للوكالة الأمريكية بتنفيذ عمليات “تستهدف الأمن والاستقرار في فنزويلا”.

وجاء هذا الطلب بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيزات عسكرية في جنوب البحر الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية خمس ضربات على الأقل ضد قوارب وصفها البيت الأبيض بأنها متورطة في تهريب المخدرات .

وفي هذا السياق يبقى مجلس الأمن الدولي محدود القدرة في اتخاذ إجراءات فعلية لعقد جلسات النقاش، بسبب امتلاك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

المصدر: مواقع