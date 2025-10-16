رئيس بلدية النبطية بالذكرى الأولى لـ”مجزرة البلدية”: شهداؤنا ارتقوا في درب خدمة الناس والوطن

وضع رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، وأعضاء المجلس البلدي، يوم الخميس، إكليلًا في موقع الاستهداف، في الذكرى الأولى لمجزرة بلدية النبطية، تخليدًا لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في مبنى البلدية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وقال فخر الدين بالمناسبة “نقف اليوم هنا في مركز بلدية مدينة النبطية، التي تعرّضت لهجمة صهيونية بشعة استهدفت البلدية بكل رموزها وطاقمها، من رئيس وأعضاء وموظفين، كانوا يؤدّون واجبهم الوطني والإنساني في خدمة الناس الصامدين وسط الحرب”، وتابع: “لقد كانت لحظة المجزرة مؤلمة، لكنها في الوقت نفسه كانت لحظة عزّ وفخر، لأن شهداءنا ارتقوا وهم في موقع المسؤولية والعطاء، على درب خدمة الناس والوطن”.

وأشار فخر الدين إلى أن “هذه الوقفة التضامنية هي وفاء للشهداء، وتجديد للعهد معهم بأننا سنبقى على النهج والخط والثبات الذي سلكوه، لنؤكد لهم أننا ماضون في طريقهم، وأن دماءهم أمانة في أعناقنا، ولن ترهبنا غارات العدو الصهيوني ولا قذائفه، ولا عدوانه الهمجي المتوحش. فكما صمدت النبطية في وجه الحروب السابقة، ستبقى اليوم وغدًا رمزًا للصمود والإرادة والثبات”، وتابع “محبة الناس لنا ووفاؤهم هو ما يعطينا القوة للاستمرار”، مؤكدا “سنبقى نعمل بضمير وإيمان وسنكون أوفياء لأهلنا كما كنا دائمًا، وفاءً لتضحيات الشهداء الذين رفعوا رأس هذه المدينة عاليًا بدمائهم الطاهرة”.

كما أشار فخر الدين إلى “إقامة سلسلة فعاليات في المدينة، تبدأ بوضع الأكاليل في موقع الاستشهاد، ثم زيارة روضة الشهداء وقراءة الفاتحة، على أن تُختتم بعد الظهر بمسيرةٍ صامتةٍ تنطلق من أمام المسجد الكبير في ساحة النبطية إلى النادي الحسيني، حيث يُقام مجلس تبريك وحفل تكريم لشهداء البلدية الذين كتبوا بدمهم حكاية الوفاء والصمود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام