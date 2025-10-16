محافظ بيروت: على أصحاب محطات تكرير وبيع مياه الشرب تسوية أوضاعهم

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان لها الخميس، أن محافظ مدينة بيروت مروان عبود أبلغ أصحاب محطات معالجة وتكرير وبيع مياه الشرب بضرورة تسوية أوضاعهم خلال مهلة شهر.

وجاء في البيان أن “عبود أصدر بلاغًا إلى جميع أصحاب ومستثمري محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق المحافظة، حمل الرقم 10520/2025، جاء فيه: انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحفاظًا على الصحة والسلامة العامة، ودرءًا للمخاطر الوبائية التي قد تنجم عن تلوث المياه واستثمار محطات غير مرخّصة، وما قد تسببه من أضرار صحية جسيمة، وبناءً على القانون رقم 260/2012 تاريخ 31/3/2012 (المتعلّق بتنظيم معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب المعبأة)”.

وتابع البيان: “وبالإشارة إلى القرار المشترك رقم 112/1 تاريخ 20/9/2015 الصادر عن وزيري الصحة العامة والصناعة (المتعلّق بشروط الاستحصال على تراخيص مؤقتة لمحطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب)، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة وحفاظًا على صحة المواطنين، تُعطى جميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب العاملة حاليًا وغير المرخّصة ضمن نطاق محافظة بيروت، ولمرة واحدة فقط، مهلة شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، لتسوية أوضاعها القانونية عبر التقدّم بطلب الترخيص من وزارة الصحة العامة أو وزارة الصناعة، وفقًا للأصول”.

وختم البيان محذّرًا من أنه “بعد انتهاء المهلة، ستُتّخذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية، بما في ذلك ختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر، وذلك استنادًا إلى نتائج المراقبة الفنية من قبل وزارة الصناعة، أو المراقبة الصحية وسلامة المياه من قبل وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام