    العدو الإسرائيلي يقتحم نابلس.. إصابات واعتقال شاب واحتجاز مواطنين

    أُصيب ثمانية فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، برصاص قوات العدو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عقب اقتحامها مدينة نابلس ومحاصرتها منزلًا، حيث اعتقلت شابًا واحتجزت عددًا من المواطنين.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “سبعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، أُصيبوا بالرصاص الحي، خمسة منهم في الأطراف السفلية، إضافة إلى إصابة في الكتف وأخرى في الخاصرة، كما أُصيب طفل بشظايا رصاص، وقد جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة”.

    وذكرت المصادر أن “قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى شارع الراهبات في المدينة، وحاصرت منزلًا هناك، تلاها اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال”، وأضافت أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المُسيل للدموع باتجاه المواطنين في الشوارع المحيطة، وفي منطقة دوار الشهداء وسط المدينة”.

    وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال حاصرت مبنى إطفائية بلدية نابلس، وأخرجت الشبان من داخله، كما اقتحمت مقر نقابات عمال فلسطين، واحتجزت المتواجدين فيه، ونكّلت بهم، وأجرت تحقيقات ميدانية معهم”، وتابعت: “اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سلطان الأشقر، واستولت على مركبته، قبل أن تنسحب من المدينة”.

