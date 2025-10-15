إصابات باعتداءات العدو الإسرائيلي في قلنديا شمال القدس المحتلة

أُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، إثر إطلاق قوات العدو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قنابل الغاز السامّ المُسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين القريبة من جدار الفصل العنصري في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال المتمركزين قرب الجدار أطلقوا وابلًا من قنابل الغاز السام المُسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيًا”.

وتتعمّد قوات العدو، بين الحين والآخر، استهداف الأحياء السكنية المحاذية لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي قلنديا، ما يعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، ويضاعف معاناتهم اليومية.

المصدر: وفا