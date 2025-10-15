جنوب أفريقيا: مستمرون في دعوانا ضد “إسرائيل”

أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن “وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يُسقط الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”، مشددة على أن “الدعوى المقدَّمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات، وليس فقط تعليقها مؤقتًا”.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأربعاء، إن “المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة”، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية ضد كيان العدو الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وجددت الحكومة في جنوب أفريقيا تأكيدها على المضي قدمًا في الدعوى، معتبرة أن “العدالة الدولية لا ترتبط بتطورات ميدانية آنية، بل بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة”.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في كانون الأول/ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد كيان العدو الإسرائيلي، تتهمه فيها بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام