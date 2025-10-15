كتائب القسام: سلمنا جميع الأسرى الأحياء وجثث الجنود الصهاينة الممكن استعادتها

قالت كتائب القسام إن “المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الأسرى”، مؤكدة أنها “سلّمت جميع الأسرى الأحياء، وما بين أيديها من جثث يمكن الوصول إليها”.

وأوضحت الكتائب في بيان لها مساء الأربعاء أن “ما تبقّى من جثث يتطلّب جهودًا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها”، مشيرة إلى أنها “تبذل جهودًا مكثفة لإغلاق هذا الملف بشكل كامل”.

من جهة أخرى، سلّمت الكتائب جثتين إضافيتين لأسيرين صهيونيين عند الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويوم الثلاثاء، سلّمت كتائب القسام أربعة جثامين لجنود صهاينة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، ضمن خطوات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وجاء ذلك بعد يومين من الإفراج عن 20 أسيرًا صهيونيًا أحياء.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام