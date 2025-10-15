الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    النخالة استقبل الأسرى المحررين المُبعدين إلى القاهرة

    استقبل الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين زياد النخالة، الأسرى المحررين المُبعدين إلى العاصمة المصرية القاهرة.

    وحضر حفل الاستقبال، إلى جانب النخالة، نائب الأمين العام لحركة “الجهاد” محمد الهندي، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

    وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى حيّز التنفيذ، وفقًا لخطة ترامب.

    وبالمقابل، أفرج العدو الإسرائيلي عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 آخرين اعتقلهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023.

    وما يزال يقبع في سجون العدو أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

    وبدعم أمريكي، ارتكب العدو الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 مجازر إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67,913 شهيدًا، و170,134 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيًا، بينهم 157 طفلًا.

    المصدر: فلسطين اليوم

