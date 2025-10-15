وزارة الصحة في غزة تتسلّم 45 جثمانا جديدا لشهداء أفرج عنهم العدو الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الأربعاء، استلام 45 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل العدو الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفتت الوزارة إلى أن “إجمالي عدد جثامين الشهداء الذين تسلمتهم منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بلغ 90 جثمانًا”، وأكدت أن “طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأُسر”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن “جثامين بعض الشهداء الذين سلّمهم الاحتلال الثلاثاء، كانت معصوبة الأيدي والعينين”، وأكدت أن “المؤشرات تفيد بتعرض عدد من الشهداء للإعدام الميداني”، مشيرة إلى أن “آثار جنازير دبابات ظهرت على أجساد بعض الشهداء، ما يُرجّح أن بعضهم قضى دهسًا بآليات جيش الاحتلال”.

وينص اتفاق وقف إطلاق العدوان الصهيوني على غزة وتبادل الأسرى، على تسليم جثامين 15 شهيدًا فلسطينيًا مقابل كل جثمان إسرائيلي يُسلَّم من قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام