الأسير المحرر العارضة للمنار: “طوفان الأقصى” من علامات نهاية العدو… ومقاومة لبنان لقنته أقسى الدروس

أكد الأسير الفلسطيني المحرر محمود العارضة، وهو أحد أبرز قادة عملية نفق الحرية، أن العدو الاسرائيلي “لن يكسرنا وسنعود من جديد، صحيح أن الجرح كبير لكن الأمل موجود”، مشيراً إلى أن “ما حدث في طوفان الأقصى هي العلامات الصغرى من علامات نهاية العدو وستبدأ العلامات الكبرى قريباً”.

وفي مقابلة مع قناة المنار اليوم الأربعاء، وجه الأسير العارضة وهو مسؤول أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، تحية إلى “شهداء لبنان هذا البلد الكبير بمقاومته”، مضيفاً أن “هذه المقاومة في لبنان هزت أركان العدو ولقنته أقسى الدروس”.

وفي السياق، تابع أن “المقاومة في لبنان دفعت أثمان كبيرة لكن نحن على يقين أن دماء القادة ستكنس الكيان من الوجود”.

من هو محمود العارضة؟

ويُعَد محمود العارضة مسؤول أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وأحد أبرز قادة عملية “نفق الحرية”.

وُلد عام 1975، وتعرَّض للاعتقال مرتين، حيث صدر بحقه في المرة الثانية حكم بالسجن المؤبد إضافة إلى 15 عاما. عُرف بمحاولاته المتكررة للهروب من الأسر، وكان آخرها في سبتمبر/أيلول 2021، حين تمكن مع عدد من رفاقه من انتزاع حريته قبل أن يُعاد اعتقاله بعد 4 أيام.

خضع العارضة لتحقيق مكثف، أقر خلاله بمسؤوليته الكاملة عن التخطيط لعملية الهروب وتنفيذها دون أي دعم خارجي، وأصدرت المحكمة بحقه حكما جديدا أضيفت بموجبه 5 سنوات أخرى إلى مدة اعتقاله.

المصدر: موقع المنار