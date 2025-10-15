الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    مصر تعيّن سفيرا جديدا في إثيوبيا

      تسلّم الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أديس أبابا، عبيدة الدندراوي .

      وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) بأن رئيس البلاد “سلط الضوء على العلاقات العريقة والمتعددة الجوانب بين إثيوبيا ومصر”، مؤكدا على “مجالات التعاون العديدة التي يواصل البلدان السعي إليها، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتصنيع”.

      وذكرت الوكالة أنه “أشار إلى أنه على الرغم من أن بعض القضايا الفنية لا تزال عالقة، إلا أنها دائماً في متناول قدرة البلدين وحكمتهما الجماعية”.

      المصدر: روسيا اليوم

      تحالف دفاعي إثيوبي كيني يعيد تشكيل القوى بالقرن الأفريقي

      تحالف دفاعي إثيوبي كيني يعيد تشكيل القوى بالقرن الأفريقي

      "إسرائيل" تراوغ بالتزاماتها بما يخص معبر رفح

      “إسرائيل” تراوغ بالتزاماتها بما يخص معبر رفح

      القاهرة تستقبل الأسرى المحررين المبعدين بحضور قادة فلسطينيين

      القاهرة تستقبل الأسرى المحررين المبعدين بحضور قادة فلسطينيين