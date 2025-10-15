نيويورك تايمز تكشف الصعوبات التي تواجه توريد “توماهوك” لكييف

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها التحديات الجسيمة التي قد تواجه الولايات المتحدة في حال سعت إلى توريد صواريخ “توماهوك” لأوكرانيا .

وأشار التقرير إلى أن “عملية تسليم هذه الصواريخ ستواجه عقبات لوجستية كبيرة، يأتي في مقدمتها افتقار أوكرانيا إلى منصات الإطلاق البرية أو البحرية القادرة على تشغيل هذا النوع المتقدم من الصواريخ” .

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “موندو” أن الرئيس الأمريكي يدرس حاليا تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بكميات محدودة كأداة للضغط على روسيا لإجبارها على الدخول في مفاوضات .

يأتي هذا في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “اقترب فعليا من اتخاذ قرار بشأن إمكانية توريد الصواريخ الجوالة لأوكرانيا”، معربا في الوقت ذاته عن رغبته في “استيضاح النوايا والاستراتيجيات المزمعة لاستخدام هذه الصواريخ من قبل النظام الحاكم في كييف “.

المصدر: روسيا اليوم