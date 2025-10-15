تجارة الترانزيت محط اهتمام للثلاثي الايراني الروسي والاذربيجاني

أصدر الاجتماع الثلاثي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي في باكو بيانا رسميا مشتركا، تضمن التوصل إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير البنى التحتية الخاصة بالترانزيت، ورقمنة عمليات النقل، والتوقيع على لائحة جمركية مشتركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والإفادة القصوى من إمكانات ممر النقل الدولي “الشمال–الجنوب”.

وشدد البيان على ضرورة رفع القدرات الترانزيتية الإقليمية وتسريع وتائر تنفيذ المشاريع في مسار الممر الستراتيجي الدولي “الشمال–جنوب” داخل أراضي الدول الثلاث .

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة حجم النقل عبر هذا الممر إلى 15 مليون طن سنويا، وضمان تدفق مستدام للبضائع، كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك في غضون ثلاثة أشهر لوضع برنامج تنفيذي للإجراءات، إلى جانب إنشاء فريق متخصص بالنقل البري يضم ممثلين عن سلطات الجمارك والحدود والنقل في الدول الثلاث .

وختم البيان، بالتاكيد على عزم الدول الثلاث (إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان) في مواصلة الجهود المشتركة وتعميق التعاون في مجالات النقل والطاقة والجمارك، باعتبارها ركائز رئيسية لتحقيق التنمية الإقليمية المستدامة وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة .

المصدر: وكالة ارنا