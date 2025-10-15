الأربعاء   
   بيروت 11:38
Ar

    إيران تحبط 3 هجمات سيبرانية كبيرة

      قال رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني في ايران “محمد أمين آقاميري” إن ثلاث هجمات سيبرانية مهمة استهدفت مؤخرا البنى التحتية للبلاد، لكن تم بفضل يقظة الأجهزة المعنية السيطرة عليها وإحباطها بنجاح .

      وخلال “المؤتمر الوطني الأول لرصد الأمن السيبراني”، لفت آقاميري الى أن “الأمن السيبراني يحظى بأهمية خاصة نظرا لاعتماد المواطنين على الفضاء الافتراضي في الحصول على الخدمات وممارسة الحياة، وأي خلل في هذه العمليات يؤدي إلى حالة من الاستياء العام”.

      وختم قائلا : “ايران تخوض اليوم مواجهة جدية في مجال الأمن السيبراني على الصعيد العالمي، وخلافا للحرب العسكرية، فإن الحرب السيبرانية صامتة لكن إيران حولتها إلى “نقطة قوة” بفضل كفاءاتها البشرية الكبيرة في هذا القطاع “.

      المصدر: وكالة ارنا

