الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    السفير الإيراني في موسكو: لا يمكن وصف “ترامب” الداعم لقتل عشرات الآلاف في غزة كمدافع عن حقوق الإنسان

      أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي أنّه “لا يمكن وصف الداعم لقتل عشرات الآلاف في غزة كمدافع عن حقوق الإنسان”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًّا على من شبّهه بـ”كوروش الكبير”.

      وجاء تصريح جلالي خلال احتفال أقيم في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 2550 عامًا على إصدار ميثاق كوروش لحقوق الإنسان، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الثقافية، بحسب السفارة الإيرانية.

      وأوضح السفير الإيراني أنّ الحضارة الشرقية قامت على قيم التسامح والكرامة الإنسانية، في وقت تستخدم فيه القوى الغربية شعارات حقوق الإنسان ذريعة للتدخل والعدوان، مؤكدًا أنّ إيران تقدّم اليوم نموذجًا في التعايش بين الأديان.

      وشهدت الفعالية عروضًا فنية وثقافية من التراثين الإيراني والطاجيكي، إلى جانب معرض مشترك للكتب والحرف اليدوية في جامعة السينما الحكومية الروسية.

      المصدر: وكالة إرنا

      مواضيع ذات صلة

      تحذير من مخاطر هائلة للذخائر غير المنفجرة في غزة

      تحذير من مخاطر هائلة للذخائر غير المنفجرة في غزة

      مديرة صندوق النقد: الامتناع عن الرد على رسوم ترامب الجمركية دعم للنمو العالمي

      مديرة صندوق النقد: الامتناع عن الرد على رسوم ترامب الجمركية دعم للنمو العالمي

      “إسرائيل” تتراجع عن إجراءاتها التصعيدية وتقرر فتح معبر رفح

      “إسرائيل” تتراجع عن إجراءاتها التصعيدية وتقرر فتح معبر رفح