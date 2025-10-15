السفير الإيراني في موسكو: لا يمكن وصف “ترامب” الداعم لقتل عشرات الآلاف في غزة كمدافع عن حقوق الإنسان

أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي أنّه “لا يمكن وصف الداعم لقتل عشرات الآلاف في غزة كمدافع عن حقوق الإنسان”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًّا على من شبّهه بـ”كوروش الكبير”.

وجاء تصريح جلالي خلال احتفال أقيم في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 2550 عامًا على إصدار ميثاق كوروش لحقوق الإنسان، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الثقافية، بحسب السفارة الإيرانية.

وأوضح السفير الإيراني أنّ الحضارة الشرقية قامت على قيم التسامح والكرامة الإنسانية، في وقت تستخدم فيه القوى الغربية شعارات حقوق الإنسان ذريعة للتدخل والعدوان، مؤكدًا أنّ إيران تقدّم اليوم نموذجًا في التعايش بين الأديان.

وشهدت الفعالية عروضًا فنية وثقافية من التراثين الإيراني والطاجيكي، إلى جانب معرض مشترك للكتب والحرف اليدوية في جامعة السينما الحكومية الروسية.

المصدر: وكالة إرنا