إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعود للمثول أمام المحكمة غداً في قضايا فساد

أفادت القناة الثانية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعود غداً الأربعاء ليمثل أمام المحكمة في تهم تتعلق بالفساد، بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ لإصدار عفو عنه.

ويُتهم نتنياهو وزوجته سارة في إحدى القضايا بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.

إلى جانب قضية الهدايا، يواجه نتنياهو تهم محاولة الحصول على تغطية إعلامية تميل لصالحه من وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين في قضيتين أخريين.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، فيما يرى أنصاره أن المحاكمات مستمرة منذ فترة طويلة بدوافع سياسية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جدد دعوته أمس الاثنين من تل ابيب إلى مسامحة نتنياهو، الذي يواجه حالياً 3 قضايا فساد أمام القضاء الإسرائيلي.

ويذكر أن نتنياهو، خلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، اقترح تعديلات قضائية واسعة النطاق اعتبرها منتقدوه تهدف إلى إضعاف دور المحاكم، ما أثار احتجاجات حاشدة توقفت جزئياً بعد اندلاع حرب غزة.

