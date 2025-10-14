حريق في بنغلادش يودي بحياة 16 شخصًا على الأقل

أعلن عناصر الإطفاء في بنغلادش، اليوم الثلاثاء، مصرع 16 شخصًا على الأقل جراء حريق اندلع في مصنع كيماويات وامتد إلى مصنع ملابس مجاور في العاصمة دكا.

وبحسب قائد جهاز الإطفاء، تاج الإسلام شودري، فإن الحريق بدأ في مستودع المصنع قبل أن يمتد إلى مصنع الملابس القريب، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية بمشاركة وحدات من الجيش.

وأوضح شودري أن فرق الإنقاذ عثرت على الجثث الـ16 داخل مبنى مصنع الملابس، إذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى موقع مصنع الكيماويات بسبب شدة النيران.

وأشار إلى أن الوفيات يُرجّح أنها ناجمة عن استنشاق غازات سامة منبعثة من المواد الكيميائية المحترقة.

ووصل إلى المنطقة المنكوبة عدد من أقارب العمال الذين كانوا داخل المباني المحترقة، حاملين صور المفقودين بحثًا عن ذويهم.

وتُعد الحرائق في المباني السكنية والمجمعات الصناعية في بنغلادش أمرًا متكررًا بسبب ضعف تطبيق معايير السلامة. وسُجّل في البلاد أكثر من 26,500 حادث حريق العام الماضي.

وغالبًا ما تنجم هذه الحوادث عن انفجار أسطوانات الغاز أو أعطال في أنظمة تكييف الهواء أو الكهرباء.

يُذكر أن أسوأ حريق شهدته بنغلادش وقع عام 2012 في ضواحي دكا داخل مصنع للنسيج مخصص لتصدير الملابس إلى الدول الغربية، وأسفر حينها عن مقتل ما لا يقل عن 111 عاملًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

المصدر: أ.ف.ب.