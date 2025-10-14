الاحتلال الإسرائيلي يقرّر إغلاق معبر رفح وتقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير

قرّرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عدم فتح معبر رفح غدًا الأربعاء، وتقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير، بزعم عدم التزام حركة حماس بتسليم جثث القتلى الإسرائيليين، رغم تأكيدات المنظمات الأممية على صعوبة استخراج هذه الجثث في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع جراء الحرب الإسرائيلية.

وأشار القرار الإسرائيلي إلى أن المساعدات الإنسانية لم تتدفّق إلى القطاع المنكوب، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، حتى قبل اتخاذ هذا القرار.

وجاء القرار بناءً على توصية جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) للمستوى السياسي بعدم فتح المعبر وعدم إدخال المساعدات إلى غزة حتى تسليم حماس جثث الأسرى الإسرائيليين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وسط انتقادات بأن صعوبة العثور على الجثث سببها الدمار الذي أحدثته إسرائيل نفسها.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ستكون شاقة للغاية، موصوفةً إياها بأنها “تحدٍ هائل” بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة.

وقال المتحدث باسم اللجنة، كريستيان كاردون، إن “هذا تحد أكبر من إطلاق سراح الأحياء. إنه تحد جسيم”، مضيفًا أن العملية قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، وربما لا يتم العثور على بعض الجثث أبدًا.

ودعا كاردون جميع الأطراف إلى إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى، مشيرًا إلى حساسية العملية وامتناعه عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن أماكن احتمال وجود رفات الرهائن.

